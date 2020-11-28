28 Ноября 2020
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протест медиков скорой, аутсорсинг, водители (2020) | Фото: Тагил за перемены

Медики Нижнего Тагила против перевода скорой на аутсорсинг: "Правительство Свердловской области решило продать наших водителей"

Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила обратились с коллективным обращением к жителям региона, в котором попросили поддержать их протест против передачи автопарка на аутсорсинг, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращение опубликовано на странице "Тагил За Перемены" видеохостинга Youtube. Врачи "скорой" отмечают, что водители автомобилей "скорой помощи" обучены - они знают, как добраться до нужного адреса даже в самых труднодоступных местностях. Более того, они могут работать даже без участия фельдшеров.

"Правительство Свердловской области решило продать наших водителей. Наши водители — это огромная ценность. Они опытны и обучены. Всегда готовы прийти на помощи. Если их продадут, повысится риск смертности населения" — заявили медики на видео. Врачи подчеркивают, что "скорая" - не такси.

Один из водителей "скорой" Михаил Смольников отметил, что никакой экономии от перевода на аутсорсинг не будет. Еще год назад свою точку зрения врачи доносили до властей.

"Министр сказал, что аутсорсинг — это ради экономии. Но я посчитал - экономии никакой. За три года у нас 300 млн руб. переплаты. Они говорят, что у нас нет денег на машины, но эти 300 млн руб. мы можем позволить себе 80 новых автомобилей класса C - это высший класс автомобилей "скорой помощи", полностью подготовленных к реанимации. Не понимаю, зачем нам отдавать частнику эти деньги?", — заявил водитель скорой помощи Михаил Смольников.

Напомним, ранее в Сети появился приказ, согласно которому в Нижнем Тагиле начинается массовое сокращение сотрудников "скорой помощи". Депутат Госдумы Дмитрий Ионин назвал данные действия "сознательным вредительством в условиях нарастающей коронавирусной угрозы". Стоит отметить, что в период пандемии запрещена какая-либо реорганизация медицинских структур.

В минздраве Свердловской области сообщили, что переход на аутсорсинг запланирован с 1 февраля 2021 года в Первоуральской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской службах "скорой помощи". В ведомстве уверяют, что состав бригад останется прежним.

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Медики Нижнего Тагила против перевода скорой на аутсорсинг: "Правительство Свердловской области решило продать наших водителей"

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Теги: скорая, протест, аутсорсинг, Нижний Тагил



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