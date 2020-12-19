Глава областного минздрава обсудил с водителями "скорой" Нижнего Тагила переход на аутсорсинг

19 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
водители скорой, нижний тагил, аутсорсинг (2020) | Фото: facebook.com/kshestakov

Глава областного минздрава обсудил с водителями "скорой" Нижнего Тагила переход на аутсорсинг

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сегодня встретился с водителями городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, темой обсуждения стал переход автопарка "скорой" на аутсорсинг. Участниками встречи также стали свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и председатель комитета по социальной политике заксобрания Вячеслав Погудин.

По словам Карлова, минздрав получил от компании-аутсорсера письменные гарантии сохранения всех социальных и трудовых прав водителей.

"Мы защитим ваши интересы. Водители скорой помощи – это самые лучшие водители, профессионалы. И бригада неделима. Мне приходилось работать на скорой помощи, и я четко вижу: сначала, когда машина мчится к пациенту, главный – водитель, потом он помогает, если требуется, когда идет транспортировка больного, потом главным становится врач. Поэтому наша главная задача – обязательно проговорить этот вопрос. Мы не позволим необоснованно кого-то уволить из аутсорсинговой компании", — заявил министр.

водители скорой, нижний тагил, аутсорсинг(2020)|Фото: facebook.com/kshestakov

Вячеслав Погудин пообещал, что депутатский корпус не останется в стороне и будет контролировать процесс перехода на аутсорсинг в следующем году.

"Действительно вопрос, который нужно обсуждать: как будут распространяться в условиях аутсорсинга выплаты, надбавки в случае, если он [водитель] принимает участие в эвакуации пациента и так далее. Это на практике происходило и это будет происходить даже в условиях аутсорсинга", – заявил Погудин.

По его словам, водителей одних в процессе перехода к новому формату работы никто не оставит.

водители скорой, нижний тагил, аутсорсинг(2020)|Фото: facebook.com/kshestakov

водители скорой, нижний тагил, аутсорсинг(2020)|Фото: facebook.com/kshestakov

"Моя задача вместе с руководством минздрава тоже быть гарантом, быть тем, кто будет вместе с вами при переходе, но и в последующей всей работе", — подчеркнул депутат заксобрания.

Планируется, что аутсорсер по условиям открытого конкурса предоставит 33 укомплектованных автомобиля, в том числе три резервных, что позволит организовать работу 30 круглосуточных выездных бригад "скорой" Нижнего Тагила. Компания возьмет на себя техобслуживание, ремонт, взаимодействие с ГИБДД, обучение водителей и решение прочих организационных вопросов.

Отметим, что система здравоохранения Нижнего Тагила переживает реформу, в частности, система "скорой помощи" переводится на аутсорсинг, причем стоимость этого процесса эксперты назвали российским антирекордом. Общественники решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить подряд на признаки возможной коррупции. Ожидается, что контракт получит "дочка" "Ростеха" – ООО "РТ-Социальная сфера".

Сотрудники "скорой" хотели сегодня выйти на пикет, однако мероприятие не было согласовано.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава областного минздрава обсудил с водителями "скорой" Нижнего Тагила переход на аутсорсинг

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: скорая помощь, аутсорсинг, Нижний тагил, водители



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.12.2020 17:23 Мск Пинаев отказал сотрудникам "скорой" в массовом пикете - именем Куйвашева
Ранее 15.12.2020 16:47 Мск Креков похвалил работу "скорой" Нижнего Тагила, которую хотят отдать "Ростеху"
Ранее 14.12.2020 19:18 Мск В Нижнем Тагиле состоится массовый пикет сотрудников "скорой"
Ранее 09.12.2020 17:37 Мск Пинаев в городе не хозяин - мэр умыл руки в истории с аутсорсингом
Ранее 07.12.2020 08:20 Мск Водители "скорых" Нижнего Тагила ответили властям: "Мы уже и так ездим на новых машинах"
Ранее 04.12.2020 08:23 Мск Депутат ЗакСО возьмет на контроль переход "скорых" Нижнего Тагила на аутсорсинг
Ранее 02.12.2020 12:58 Мск Стоимость аутсорсинга тагильской "скорой" назвали антирекордом в России
Ранее 02.12.2020 12:32 Мск Несостоявшийся конкурс по переводу "скорых" Нижнего Тагила частнику не означает, что аутсорсинг отменяется
Ранее 02.12.2020 11:25 Мск Эксперт: В мире нет повсеместной практики перевода "скорой помощи" на аутсорсинг
Ранее 01.12.2020 09:01 Мск Аутсорсинг отменяется? Конкурс по передаче тагильских "скорых" частнику не состоялся
Ранее 30.11.2020 21:40 Мск Как и ожидалось: на "скорые" Нижнего Тагила претендует "дочка" "Ростеха"
Ранее 28.11.2020 14:08 Мск Медики Нижнего Тагила против аутсорсинга: "Правительство решило нас продать"
Ранее 17.11.2020 09:41 Мск Куйвашева попросили отложить идею с аутсорсингом "скорой" на 2022 год

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети