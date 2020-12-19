Глава областного минздрава обсудил с водителями "скорой" Нижнего Тагила переход на аутсорсинг

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сегодня встретился с водителями городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, темой обсуждения стал переход автопарка "скорой" на аутсорсинг. Участниками встречи также стали свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и председатель комитета по социальной политике заксобрания Вячеслав Погудин.

По словам Карлова, минздрав получил от компании-аутсорсера письменные гарантии сохранения всех социальных и трудовых прав водителей.

"Мы защитим ваши интересы. Водители скорой помощи – это самые лучшие водители, профессионалы. И бригада неделима. Мне приходилось работать на скорой помощи, и я четко вижу: сначала, когда машина мчится к пациенту, главный – водитель, потом он помогает, если требуется, когда идет транспортировка больного, потом главным становится врач. Поэтому наша главная задача – обязательно проговорить этот вопрос. Мы не позволим необоснованно кого-то уволить из аутсорсинговой компании", — заявил министр.

Вячеслав Погудин пообещал, что депутатский корпус не останется в стороне и будет контролировать процесс перехода на аутсорсинг в следующем году.

"Действительно вопрос, который нужно обсуждать: как будут распространяться в условиях аутсорсинга выплаты, надбавки в случае, если он [водитель] принимает участие в эвакуации пациента и так далее. Это на практике происходило и это будет происходить даже в условиях аутсорсинга", – заявил Погудин.

По его словам, водителей одних в процессе перехода к новому формату работы никто не оставит.

"Моя задача вместе с руководством минздрава тоже быть гарантом, быть тем, кто будет вместе с вами при переходе, но и в последующей всей работе", — подчеркнул депутат заксобрания.

Планируется, что аутсорсер по условиям открытого конкурса предоставит 33 укомплектованных автомобиля, в том числе три резервных, что позволит организовать работу 30 круглосуточных выездных бригад "скорой" Нижнего Тагила. Компания возьмет на себя техобслуживание, ремонт, взаимодействие с ГИБДД, обучение водителей и решение прочих организационных вопросов.

Отметим, что система здравоохранения Нижнего Тагила переживает реформу, в частности, система "скорой помощи" переводится на аутсорсинг, причем стоимость этого процесса эксперты назвали российским антирекордом. Общественники решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить подряд на признаки возможной коррупции. Ожидается, что контракт получит "дочка" "Ростеха" – ООО "РТ-Социальная сфера".

Сотрудники "скорой" хотели сегодня выйти на пикет, однако мероприятие не было согласовано.