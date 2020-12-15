Павел Креков похвалил работу "скорой" Нижнего Тагила, которую хотят отдать частнику

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков отметил неплохую работу станции "скорой помощи" Нижнего Тагила, которую хотят перевести на аутсорсинг, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, уже долгое время нижнетагильская "скорая" оперативно отзывается на неотложные вызовы и не только укладываются в норматив по времени (2 часа), но и значительно его превышают.

Напомним, что на прошлой неделе водители станции скорой медицинской помощи (ССМП) Нижнего Тагила сняли на видео свой автопарк, чтобы опровергнуть заявление о необходимости перехода на аутсорсинг для замены изношенных автомобилей. По их словам, 80% машин находится в идеальном состоянии: из 38 карет "скорой помощи" осталось только две 2014 г. и шесть 2015 г., которые уже в следующем году подлежат замене.

При этом эксперты назвали стоимость аутсорсинга тагильской "скорой" российским антирекордом. После этого общественники решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить подряд на признаки возможной коррупцией. Ожидается, что контракт получит "дочка" "Ростеха" - ООО "РТ-Социальная сфера".

После этого глава города Владислав Пинаев заявил, что не может вмешиваться в эту сферу, поскольку станция подведомственна минздраву региона. Теперь медики "скорой" подали заявку на массовый пикет.