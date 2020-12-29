Новые поменяют на новые? Появилось видео с машинами очередной свердловской станции "скорой помощи", которую переводят на аутсорсинг

В Свердловской области продолжается скандал вокруг аутсорсинга. После Екатеринбурга новая форма работы должна прийти в Нижний Тагил, в Первоуральск и Каменск-Уральский. В распоряжении Накануне.RU оказались кадры из автопарка подстанции "скорой помощи" на улице Прокатчиков в городе трубников, на них запечатлены машины в хорошем состоянии, которые почему-то предполагается заменить.

Якобы именно эти автомобили в в ближайшее время спишут для того, чтобы заменить их на новый автотранспорт. За кадром в голосе автора ролика слышна острая ирония. Судя по рассказу импровизированного оператора, ролик сделан 23 декабря.

"Вот такие "старые" машины в Первоуральске, которые хотят поменять на новые "ГАЗели". Вот это "очень старый и древний" "Форд", который не может выполнять свои функции", - каверзно вещает голос за кадром.

На момент публикации министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов не ответил на звонок журналиста Накануне.RU. Пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков также остался недоступен для комментариев.

Отметим, что подстанция скоро якобы отойдет в ведение компании ООО РТ "Социальная сфера", которая также должна получить подряд в Нижнем Тагиле.

Напомним, в Нижнем Тагиле сегодня состоялся народный сход, где собрались сотрудники местных подстанций скорой помощи, утверждающие, что аутсорсинг не является прибыльным с экономической точки зрения. Также фельдшеры и водители говорят о том, что передача скорой помощи в частные руки приведет к увольнениям. Ранее водители станции Нижнего Тагила также сняли на видео свой автопарк, чтобы опровергнуть заявление о необходимости перехода на аутсорсинг для замены изношенных автомобилей.