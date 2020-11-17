17 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Машины скорой помощи (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашева попросили отложить идею с аутсорсингом "скорой" на 2022 год

Заместитель председателя комитета законодательного собрания по социальной политике, депутат от Нижнего Тагила Владимир Радаев попросил главу Свердловской области Евгения Куйвашева отложить перевод "скорой помощи" на аутсорсинг до 2022 г. Губернатор же, напротив, выступил за перевод и попытался убедить присутствующих депутатов ЗакСО в правильности решения.

"Мы не говорим о сокращении людей, мы говорим о постоянном увеличении заработной платы, о более эффективной работе "скорой помощи". Для того, чтобы эффективно работать, нужны реформы. И сегодня здесь вопрос даже не аутсорсинга, а более эффективного использования привлеченных финансовых ресурсов", - заявил глава региона.

По его словам, ситуация, с которой столкнулась "скорая помощь" в период пандемии, очевидна всем: увеличение нагрузки, нехватка транспорта и потребность в его обновлении. При этом, как заверил Куйвашев, никто не ставит себе цель сократить зарплаты сотрудникам, а напротив, власти пытаются улучшить работу карет скорой медицинской помощи

"Сегодня весь мир идет по этому пути, почему мы будем в каменном веке оставаться? А когда карета скорой медицинской помощи используется не по назначению, если она не используется? Для нас будут и промежутки, когда не будет такой нагрузки. Мы должны очень эффективно здесь распоряжаться деньгами", - заявил губернатор.

Глава региона также отметил, что с главврачей нужно снять лишние функции по закупке запчастей и ремонту транспорта, в чем и поможет аутсорсинг.

"Есть хороший пример реализации таких проектов и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и уже много где. И поверьте, мы, прежде чем принять такое решение, выжидали, смотрели, наблюдали, как правильно реализовывать эти проекты. Мы просто поменяли новые кареты медицинской помощи, а техработы выведены на совершенно иной уровень", - заключил Куйвашев.

Напомним, в Нижнем Тагиле началось массовое сокращение сотрудников "скорой помощи" на фоне перевода на аутсорсинг. В Екатеринбурге водители "скорой" на аутсорсинге жаловались на условия труда и долгое время не могли получить "коронавирусные" надбавки.

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Куйвашева попросили отложить идею с аутсорсингом "скорой" на 2022 год

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Теги: Аутсорсинг, увольнение, сокращение штата, скорая помощь, Куйвашев



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