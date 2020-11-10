10 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Машины скорой помощи (2020) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле началось массовое увольнение сотрудников "скорой помощи"

Сотрудники "скорой помощи" ГБУЗ СО "ГССМП нижний Тагил попали под сокращение. Об этом свидетельствует приказ, опубликованный в официальной группе VK "Инцидент Нижний Тагил". Согласно ему, в целях "повышения эффективности", необходимо сократить штат учреждения, в который входят: медицинский регистратор, кладовщик, начальник технического отдела, начальник гаража, инженер по безопасности дорожного движения, диспетчер автомобильного транспорта, водитель автомобиля "Выездная бригада скорой медицинской помощи", механик, слесарь по ремонту автомобилей, токарь, электрогазосварщик, структурное подразделение "Автотранспортное подразделение", а также структурное подразделение "Ремонтная база".

Помимо этого, согласно документу, необходимо сократить 1,0 штатных единиц по должности фельдшер, медицинская сестра (предрейсового осмотра) "Подстанция №2" и 0,25 штатных единиц той же должности (Филиалы скорой медицинской помощи №1 п. Уралец, №2 с. Петрокаменское, № 3 п. Горноуральский и №4 п. Новоасбест.

Сотрудники уже начали получать уведомления об увольнениях. Об этом сообщил водитель "скорой помощи" с восьмилетним стажем. По его словам, под сокращение попадают более 150 человек, ссылаясь на тендер по передаче "скорой помощи" Нижнего Тагила частникам.

"Не хотелось бы терять любимую работу. Это касается не только нас, это дело касается всех. Пострадают все, и пациенты, и 150 человек, попавших под сокращение", - рассказал подписчик сообщества.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин также назвал данные действия "сознательным вредительством в условиях нарастающей коронавирусной угрозы". Напомним, что в период пандемии запрещена какая-либо реорганизация медицинских структур.

"Недавний скандал с "оптимизацией" "скорой помощи" в Верхней Синячихе, теперь желание коммерциализировать "скорые" в Тагиле. И это в условиях, когда служба работает на пределе своих возможностей. Примерно то же самое, как передавать на аутсорсинг коммерсантам военную технику в условиях наступления грозного врага по всем фронтам", – считает депутат.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков, переход на аутсорсинг запланирован со следующего года (по приказу с 1 февраля 2021 г.) в Первоуральской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской службы "скорой помощи", состав бригад "скорой" останется прежним.

"Водители будут приняты на работу в компанию, с которой будет заключен договор. В соответствии с законодательством, сейчас и происходит процедура сокращения. Министерством здравоохранения установлен контроль за обязательным оформлением между поставщиком услуг и водителями специализированного автотранспорта трудовых отношений и установлении условий оплаты труда, не ухудшающих положение водителей при переходе к аутсорсинговой организации", - заявил пресс-секретарь.

Помимо этого на станциях произойдет стопроцентная замена всего автотранспорта на новые автомобили с самым современным бортовым оборудованием класса "В" и реанимобили класса "С".

При переходе на аутсорсинг, автотранспорт "скорой" будет предоставлен оператором, который возьмет на себя техобслуживание, ремонт, работу с ГИБДД, со звуковыми сигналами, с обучением водителей, с расследованием дорожно-транспортных происшествий, если в них окажутся участниками кареты "скорой помощи" и прочее. То есть, все услуги, которые не свойственны медицинской организации, оператор возьмет на себя. При этом будет проводить техническое обслуживание транспорта, контроль выезда на линию, выход с линии. Машины будут оснащены gps-навигаторами и радиостанциями.

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В Нижнем Тагиле началось массовое увольнение сотрудников "скорой помощи"

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Теги: Аутсорсинг, увольнение, сокращение штата, скорая помощь, Нижний Тагил, минздрав



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