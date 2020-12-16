Пинаев отказал сотрудникам скорой в массовом пикете именем Куйвашева

Сотрудникам станции "Скорой помощи" Нижнего Тагила не согласовали проведение 19 числа массового пикета против аутсорсинга.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в ответе главы города Владислава Пинаева активистам говорится, что проведение такого мероприятия невозможно из-за действия указа губернатора Евгения Куйвашева "о повышенной готовности" - проще говоря в связи с ковидными ограничениями. Сами сотрудники назвали такой ответ "трусливым".

Напомним, что эксперты назвали стоимость аутсорсинга тагильской "скорой" российским антирекордом. После этого общественники решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить подряд на признаки возможной коррупцией. Ожидается, что контракт получит "дочка" "Ростеха" – ООО "РТ-Социальная сфера".