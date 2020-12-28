Сотрудники "скорой" Нижнего Тагила проведут "народный сход" против аутсорсинга

28 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
водители скорой, нижний тагил, аутсорсинг (2020) | Фото: facebook.com/kshestakov

Сотрудники "скорой" Нижнего Тагила проведут "народный сход" против аутсорсинга

Сотрудники "скорой помощи" Нижнего Тагила проведут "народный сход".

Как сообщили Накануне.RU в общественном движении "Тагил за перемены", работники "скорой" хотят выйти к Театральной площади в 11 часов утра 29 декабря. Люди планируют выступить против передачи автопарка в частные руки.

Напомним, недавно представители тагильской "скорой" хотели провести пикеты против аутсорсинга, но мэр города Владислав Пинаев не согласовал протестную акцию, сославшись на указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Куйвашев высказался о конфликте властей с сотрудниками станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила. Глава региона опять повторил, что станция якобы нуждается в серьезном обновлении.

протест медиков скорой, аутсорсинг, водители, скорая помощь нижнего тагила(2020)|Фото: Тагил за перемены

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сотрудники "скорой" Нижнего Тагила проведут "народный сход" против аутсорсинга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: скорая, народный сход, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.12.2020 10:29 Мск Куйвашев снова заявил о необходимости обновления автопарка тагильской "скорой"
Ранее 19.12.2020 12:21 Мск Глава областного минздрава обсудил с водителями "скорой" Нижнего Тагила переход на аутсорсинг
Ранее 16.12.2020 17:23 Мск Пинаев отказал сотрудникам "скорой" в массовом пикете - именем Куйвашева
Ранее 15.12.2020 16:47 Мск Креков похвалил работу "скорой" Нижнего Тагила, которую хотят отдать "Ростеху"
Ранее 14.12.2020 19:18 Мск В Нижнем Тагиле состоится массовый пикет сотрудников "скорой"
Ранее 09.12.2020 17:37 Мск Пинаев в городе не хозяин - мэр умыл руки в истории с аутсорсингом
Ранее 07.12.2020 08:20 Мск Водители "скорых" Нижнего Тагила ответили властям: "Мы уже и так ездим на новых машинах"
Ранее 04.12.2020 08:23 Мск Депутат ЗакСО возьмет на контроль переход "скорых" Нижнего Тагила на аутсорсинг
Ранее 02.12.2020 12:58 Мск Стоимость аутсорсинга тагильской "скорой" назвали антирекордом в России
Ранее 02.12.2020 12:32 Мск Несостоявшийся конкурс по переводу "скорых" Нижнего Тагила частнику не означает, что аутсорсинг отменяется
Ранее 02.12.2020 11:25 Мск Эксперт: В мире нет повсеместной практики перевода "скорой помощи" на аутсорсинг
Ранее 01.12.2020 09:01 Мск Аутсорсинг отменяется? Конкурс по передаче тагильских "скорых" частнику не состоялся
Ранее 30.11.2020 21:40 Мск Как и ожидалось: на "скорые" Нижнего Тагила претендует "дочка" "Ростеха"
Ранее 28.11.2020 14:08 Мск Медики Нижнего Тагила против аутсорсинга: "Правительство решило нас продать"
Ранее 17.11.2020 09:41 Мск Куйвашева попросили отложить идею с аутсорсингом "скорой" на 2022 год

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети