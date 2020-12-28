Сотрудники "скорой" Нижнего Тагила проведут "народный сход" против аутсорсинга

Сотрудники "скорой помощи" Нижнего Тагила проведут "народный сход".

Как сообщили Накануне.RU в общественном движении "Тагил за перемены", работники "скорой" хотят выйти к Театральной площади в 11 часов утра 29 декабря. Люди планируют выступить против передачи автопарка в частные руки.

Напомним, недавно представители тагильской "скорой" хотели провести пикеты против аутсорсинга, но мэр города Владислав Пинаев не согласовал протестную акцию, сославшись на указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Куйвашев высказался о конфликте властей с сотрудниками станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила. Глава региона опять повторил, что станция якобы нуждается в серьезном обновлении.