14 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Передача машин скорой помощи (2020) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле состоится массовый пикет сотрудников "скорой"

В Нижнем Тагиле медики "скорой" подали заявку на массовый пикет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее видео появилось в соцсети. В администрацию подано уведомление. Авторы ждут ответа мэрии. Мероприятие, по плану организаторов, состоится 19 декабря на Театральной площади.

Напомним, что эксперты назвали стоимость аутсорсинга тагильской "скорой" российским антирекордом. После этого общественники решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить подряд на признаки возможной коррупцией. Ожидается, что контракт получит "дочка" "Ростеха" – ООО "РТ-Социальная сфера".

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В Нижнем Тагиле состоится массовый пикет сотрудников "скорой"

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Теги: скорая помощь, массовый пикет, аутсорсинг



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