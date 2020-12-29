В Нижнем Тагиле прошел народный сход против аутсорсинга "скорой"

В Нижнем Тагиле прошел сход против перевода "скорой помощи" на аутсорсинг. На протест вышли сотрудники двух подстанций - №2 Дзержинского района и №1 Ленинского района, впрочем, по большей части участниками акции были простые неравнодушные горожане.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на мероприятии присутствовали около 30 человек, несмотря на сильный мороз - сейчас в Нижнем Тагиле минус 24 градуса. К тому же сход не был согласован властями, что также могло повлиять на численность акции, которые к тому же вышли без плакатов.

За порядком следили 10 полицейских, никаких конфликтов не возникло.

"Аутсорсинг действительно может быть хорош, когда заменяют автопарк и появляются новые машины. Но не в нашем случае. В Нижнем Тагиле абсолютно новый автопарк. Новые "Луидоры", "ГАЗели", Фиаты". Замене из 38 машин подлежат всего шесть машин. Мы не понимаем, где экономическая обоснованность. Аутсорсинг экономически невыгоден", - сказала фельдшер Ирина.

Напомним, что эксперты называли стоимость аутсорсинга тагильской "скорой" российским антирекордом. После этого общественники решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить подряд на признаки возможной коррупции. Ожидается, что контракт получит "дочка" "Ростеха" - ООО "РТ-Социальная сфера".