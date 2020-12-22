Куйвашев снова заявил о необходимости обновления автопарка тагильской "скорой"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о конфликте властей с сотрудниками станции скорой медицинской помощи (ССМП) Нижнего Тагила. Как передает корреспондент Накануне.RU, глава региона опять повторил, что станция якобы нуждается в серьезном обновлении.

"Аутсорсинг - не новая форма работы. В Екатеринбурге работает по предмету разделения услуг. Это позволило привлечь новые средства. Станция в Нижнем Тагиле нуждается в серьезном обновлении. Всем это необходимо. Были предприняты дополнительные решения для привлечения средств. Нужно улучшить качество карет "скорой помощи". Мы будем привлекать не только средства муниципального и областного бюджетов, но и возможности предпринимателей... Данная компания является не частной. Будем внимательно следить за ситуацией. Сами заинтересованы, чтобы данный опыт был успешен", - сказал глава региона на пресс-конференции.

Напомним, что недавно водители станции сняли на видео свой автопарк, чтобы опровергнуть заявление о необходимости перехода на аутсорсинг для замены изношенных автомобилей. По их словам, 80% машин находится в идеальном состоянии: из 38 карет "скорой помощи" осталось только две 2014 г. и шесть 2015 г., которые уже в следующем году подлежат замене. При этом эксперты называли стоимость аутсорсинга тагильской "скорой" российским антирекордом. После этого общественники решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить подряд на признаки возможной коррупции. Ожидается, что контракт получит "дочка" "Ростеха" - ООО "РТ-Социальная сфера".