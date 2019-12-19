05 Октября 2020
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Универсиада-2023 в Екатеринбурге, логотип (2019) | Фото: gubernator96.ru

"Все билеты проданы": Евро-2020 и другие международные турниры в России не отменят – Путин

Владимир Путин прокомментировал слухи о том, что после решения WADA об отстранении российских спортсменов от международных соревнований у России заберут и уже запланированные турниры, например, чемпионат мира по волейболу в 2022 году (Ярославль).
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Путин отметил, что WADA не запрещала проводить соревнования, и, например, матчи Евро-2020 по футболу уже просто невозможно отменить, поскольку "все билеты проданы". "WADA же не вернет нам деньги!" – прокомментировал президент.

Напомним, одним из мероприятий, по поводу которого возникали слухи об отмене, была Универсиада 2023 года, она должна пройти в Екатеринбурге.

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"Все билеты проданы": Евро-2020 и другие международные турниры в России не отменят – Путин

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Теги: универсиада-2023, евро-2020, допинговый скандал, пресс-конференция путина



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