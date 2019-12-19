"Все билеты проданы": Евро-2020 и другие международные турниры в России не отменят – Путин

Владимир Путин прокомментировал слухи о том, что после решения WADA об отстранении российских спортсменов от международных соревнований у России заберут и уже запланированные турниры, например, чемпионат мира по волейболу в 2022 году (Ярославль).

Путин отметил, что WADA не запрещала проводить соревнования, и, например, матчи Евро-2020 по футболу уже просто невозможно отменить, поскольку "все билеты проданы". "WADA же не вернет нам деньги!" – прокомментировал президент.

Напомним, одним из мероприятий, по поводу которого возникали слухи об отмене, была Универсиада 2023 года, она должна пройти в Екатеринбурге.