США и Украина обсуждали возможность завершения военного конфликта до зимы

В Майами накануне состоялись закрытые консультации с участием делегаций из США, Украины и ряда стран Европы и представителей НАТО. Ключевой темой стала разработка новой модели безопасности для Европы, призванной нормализовать отношения с Россией в долгосрочной перспективе, пишет Reuters.

По информации источников издания, участники встречи, длившейся шесть часов, уделили внимание и сложным территориальным вопросам, хотя детали дискуссий не разглашаются. Главная задача, поставленная перед дипломатами, — подготовить пакет предложений для Москвы, способный привести к прекращению военного конфликта до наступления холодов, чтобы Украина могла спокойно пережить зиму.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил факт проведения встречи 9 октября. В переговорах, помимо американской стороны, участвовали представители Британии, Франции, Германии, а также ЕС. По его словам, стороны искали пути прекращения огня и обсуждали гарантии безопасности для Киева, а также вопросы восстановления украинской экономики и перспективы евроинтеграции. В повестку также вошли вопросы энергетической безопасности и зерновых поставок. Встреча позволила наметить ориентиры для последующей проработки. Эти направления предполагается детально изучить перед следующими контактами между Вашингтоном и Москвой.