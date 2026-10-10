Axios: Трамп договорился с Путиным о поставках дизеля в пику Зеленскому

Президент США Дональд Трамп договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об отмене санкций на экспорт российского дизельного топлива и его поставках после игнорирования Зеленским всех просьб Трампа прекратить удары по российским НПЗ, что провоцирует рост цен на топливо в США. Об этом пишет Axios.

По словам американских чиновников, Киев игнорировал неоднократные просьбы США остановить атаки на НПЗ. Украинский же чиновник утверждал, что во время переговоров представители Трампа угрожали, что тот может отрезать Украину от разведданных США, если она продолжит игнорировать его просьбы. Зеленский соглашался только на взаимный отказ: Украина прекращает удары по НПЗ, если Россия перестает бить по украинской энергосистеме. Но Трамп не счел эти действия равнозначными и вообще не считает, что одно должно быть увязано с другим.

"Зеленский неправильно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по НПЗ, он подрывает те добрые отношения, которые выстраивал с Трампом последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

Зеленский был крайне недоволен. "Нашу команду используют как ширму, это несправедливо, не по-партнерски", - сказал киевский главарь.

Такое возмущение Зеленского на "дизельную сделку" Трампа с Путиным показывает, что по данному вопросу он был "не в теме", считает издание "Страна". Его не ставили в известность, чтобы он не мешал и не сорвал договоренность.