В Ростовской области при атаке дронов пострадали шесть человек

В Ростовской области из‑за атаки беспилотников пострадали шесть человек - об этом рассказал в Telegram губернатор Юрий Слюсарь. Двоим жителям Ростова медики помогли прямо на месте. Еще четверых привезли в больницы: после обработки ран их отпустили на амбулаторное лечение. В стационарах остаются двое - их состояние средней тяжести; одному пациенту врачи делают срочную операцию.

По данным губернатора, в ночь на 10 октября силы ПВО сбили больше сотни дронов над областью. В Ростове повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, в Батайске - незаселенная новостройка.

В Азове пострадали два судна. По предварительной информации, на борту никто не пострадал и погибших нет. Экстренные службы продолжают работать: они ликвидируют пожар на складских промышленных площадках. Движение поездов по железнодорожному мосту уже восстановили.