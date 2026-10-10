Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу ряда грузинских напитков

Роспотребнадзор запретил ввозить и продавать в России напитки некоторых грузинских производителей. Об этом пишет РБК.

Решение опирается на постановление Совета Евразийской экономической комиссии: для товаров, которые не соответствуют нормам, ввели временную санитарную меру — она останавливает ввоз и продажу такой продукции в стране. Специалисты выявили нарушения сразу по нескольким параметрам: у напитков не сошлись органолептические и физико-химические показатели, а также критерии безопасности.

Под запрет попали товары нескольких компаний. В списке - вина от АО "Телиани Вели", АО "Тбилвино" и ООО "Вайнмен", а еще вина и коньяки ООО "Братья Асканели". Кроме того, нельзя ввозить пиво АО "Грузинская пивная компания", сильногазированный безалкогольный напиток Coca-Cola грузинского производства и минеральную воду "Набеглави" от "Хелси Вотер".