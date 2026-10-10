В Кузбассе и у Камчатки прошли землетрясения

В Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области 10 октября произошли подземные толчки - их магнитуда составила 4,9. Данные опубликовали на сайте федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

Местная жительница рассказала, что почувствовала сильный толчок и встала в проем несущей стены - ей казалось, что она качается вместе со стенами. По ее словам, в квартире хлопали дверцы шкафа и стоял грохот, но тяжелая мебель, например стулья, не сдвигалась с места.

Еще одно землетрясение случилось 7 октября в акватории Авачинского залива - в 79 км от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда достигла 5,2, а очаг залегал на глубине 56,8 км. Координаты эпицентра: 52,8656 северной широты и 159,7360 восточной долготы. Сейчас специалисты изучают данные, чтобы лучше понять оба события.

Ранее у восточного побережья Камчатки 2 октября 2026 года в 16:34 по UTC (04:34 по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 5,8 - его зафиксировали в 171 км к юго‑востоку от Петропавловска‑Камчатского. Эпицентр находился в точке с координатами 51.6873; 159.7398, очаг залегал на глубине 30 км.