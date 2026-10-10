12 Октября 2026
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Телефонное мошенничество снижается

Операторы в России зафиксировали падение числа подозрительных звонков за первые девять месяцев 2026 года. Об этом сообщили "Известиям" представители компаний.

"Билайн" с января по сентябрь выявил 871 миллион потенциально опасных вызовов - это почти втрое меньше, чем год назад. "МТС Защитник" заблокировал свыше 2 миллиардов мошеннических звонков (снижение на 27 %). В "МегаФоне" подозрительных вызовов стало 253,4 миллиона - в 2025 году их было 581,9 миллиона, в 2024‑м - 1,2 миллиарда.

В компаниях связывают динамику с новыми правилами и системами защиты на базе ИИ. В Т2 уточнили, что звонки с подменных номеров почти не изменились по сравнению с прошлым годом.

Эксперты говорят, что мошенники меняют тактику: схемы с притворством под сотрудников банков работают хуже из‑за маркировки и антифрод‑систем, поэтому преступники выбирают направления со слабой защитой.

По данным МВД, за январь-август 2026 года в России зарегистрировали более 3 тысяч преступлений, связанных с вредоносным ПО.

Мошенники в Свердловской области рассылают в мессенджере "Макс" сообщения от имени ФССП - в них кладут ссылки и файлы, переходить и открывать которые нельзя. В ГУФССП по региону уточнили, что служба не делает рассылок в этом мессенджере.

Теги: мошенник, преступность, закон


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