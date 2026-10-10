Беспилотники атаковали Ростов‑на‑Дону и Батайск

Беспилотники атаковали Ростов‑на‑Дону и Батайск, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове из‑за ударов пострадали несколько многоквартирных домов - они находятся в разных районах города, жильцов оттуда сразу эвакуировали. Ранен один человек; экстренные службы продолжают уточнять данные о пострадавших и тушить возгорания.

Дроны поразили и железнодорожный мост в Ростове - теперь по нему нельзя проехать в обе стороны.

В Батайске беспилотник попал в незаселённую многоэтажку в жилом комплексе - в здании начался пожар.

Губернатор предупредил, что угроза новых атак в регионе остается. Силы ПВО продолжают отбивать удары, ситуация под контролем властей.

Ранее в Калужской области из‑за атаки дронов пострадали девять человек - пятерых госпитализировали, их состояние стабильное. Ночью силы ПВО сбили 26 БПЛА над Калугой и тремя муниципальными округами.