Беспилотник повредил ж/д инфраструктуру в Брянской области

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа атаковал железнодорожный мост в Выгоничском районе Брянской области и повредил полотно. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. В результате происшествия никто не пострадал, но железнодорожное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Гомель пришлось остановить.

Для пассажиров поезда Москва-Новозыбков придумали запасной вариант: поезд пойдет до станции Брянск-Орловский, дальше людей повезут автобусами. Автобусы проедут по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков и обратно. На этот маршрут поставят восемь автобусов.

Поезд Минск-Анапа пустят по Смоленскому направлению - он доедет до станции Брянск-Орловский и вернется тем же путем.

Пассажиров, которые собирались ехать по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков-Злынка, перевезут на автобусах межмуниципального сообщения.

На направлении Брянск-Унеча-Брянск сделают смешанную схему: пригородные поезда будут ходить до станции Выгоничи, дальше пассажиров доставят автобусами до станции Брянск-Орловский. В обратную сторону - так же: сначала автобусы до Выгоничей, потом поезд.

Специалисты РЖД сейчас готовятся к обследованию поврежденного участка. После проверки они скажут, сколько времени понадобится, чтобы восстановить движение.

Ранее в Ростовской области из‑за атаки беспилотников пострадали шесть человек: двоих медики помогли на месте, четверых доставили в больницы - после обработки ран их отпустили на амбулаторное лечение, двое остаются в стационаре: у одного - состояние средней тяжести, другому проводят срочную операцию.