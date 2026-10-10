В праздновании 110‑летия села Семибугры Камызякского района принял участие Игорь Мартынов

Накануне в селе Семибугры Камызякского района Астраханской области прошло торжественное мероприятие «Здесь Родины моей начало», посвящённое 110‑летию со дня образования этого населенного пункта. В числе почётных гостей юбилейного праздника — Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин, глава Камызякского района Михаил Черкасов, председатель Контрольно‑счётной палаты Астраханской области Равиль Арыкбаев.

Праздник объединил сельчан, гостей из других муниципальных образований района и участников творческих коллективов.

По данным исследований, Семибугры берут своё начало в 1916 году, когда здесь проживали сезонные рабочие, трудившиеся на полях имения помещика Киселёва и размещавшиеся в землянках вдоль близлежащей реки Болда. Своё название село получило по семи буграм: Бараний Бугор, Кирпичный, Малый, Козловский, Кумыс, Хуторский и Коровий.

Сегодня на территории Семибугоринского сельсовета работают несколько фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, развивающих сельхозпроизводство, общая численность населения села составляет 1672 человека.

В приветственном слове Игорь Мартынов поздравил всех собравшихся с юбилеем села и подчеркнул особую роль малой родины в жизни каждого человека.

«Сто десять лет — это не просто цифра. Это живая история, в которой переплелись труд, традиции, любовь к родной земле и искреннее стремление сделать своё село лучше. Родина начинается с малой родины — с того самого места, где ты родился, где живут твои близкие, где хранятся самые тёплые воспоминания. Пусть 110‑летие станет не только поводом вспомнить славные страницы прошлого, но и точкой отсчёта для новых достижений. Желаю селу процветания, а каждому дому — уюта, достатка и благополучия», — отметил Игорь Мартынов.

Особые слова благодарности в этот день звучали в адрес старожилов села, которых чествовали как живое воплощение трудового прошлого села и пример достойной жизни для молодого поколения.

В ходе торжественного мероприятия также прошла церемония награждения. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм спикер регионального парламента вручил Благодарственные письма Думы Астраханской области.

Завершением праздника стали выступления творческих коллективов. Перед жителями выступили ансамбли Камызякской районной детской школы искусств, юные домбристы Семибугровской школы имени Н. С. Искакова. В рамках празднования юбилейной даты на территории парка также была развёрнута благотворительная ярмарка, на которой были представлены угощения различных народных кухонь, которыми гордятся семибугоринцы.