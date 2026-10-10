14 Октября 2026
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Общество Южный ФО Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

В праздновании 110‑летия села Семибугры Камызякского района принял участие Игорь Мартынов

Накануне в селе Семибугры Камызякского района Астраханской области прошло торжественное мероприятие «Здесь Родины моей начало», посвящённое 110‑летию со дня образования этого населенного пункта. В числе почётных гостей юбилейного праздника — Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин, глава Камызякского района Михаил Черкасов, председатель Контрольно‑счётной палаты Астраханской области Равиль Арыкбаев.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Праздник объединил сельчан, гостей из других муниципальных образований района и участников творческих коллективов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

По данным исследований, Семибугры берут своё начало в 1916 году, когда здесь проживали  сезонные рабочие, трудившиеся на полях имения помещика Киселёва и размещавшиеся в землянках вдоль близлежащей реки Болда. Своё название село получило по семи буграм: Бараний Бугор, Кирпичный, Малый, Козловский, Кумыс, Хуторский и Коровий.

Сегодня на территории Семибугоринского сельсовета работают несколько фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, развивающих сельхозпроизводство, общая численность населения села составляет 1672 человека.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В приветственном слове Игорь Мартынов поздравил всех собравшихся с юбилеем села и подчеркнул особую роль малой родины в жизни каждого человека.

«Сто десять лет — это не просто цифра. Это живая история, в которой переплелись труд, традиции, любовь к родной земле и искреннее стремление сделать своё село лучше. Родина начинается с малой родины — с того самого места, где ты родился, где живут твои близкие, где хранятся самые тёплые воспоминания. Пусть 110‑летие станет не только поводом вспомнить славные страницы прошлого, но и точкой отсчёта для новых достижений. Желаю селу процветания, а каждому дому — уюта, достатка и благополучия», — отметил Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Особые слова благодарности в этот день звучали в адрес старожилов села, которых чествовали как живое воплощение трудового прошлого села и пример достойной жизни для молодого поколения.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В ходе торжественного мероприятия также прошла церемония награждения. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм спикер регионального парламента вручил Благодарственные письма Думы Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Завершением праздника стали выступления творческих коллективов. Перед жителями выступили ансамбли Камызякской районной детской школы искусств, юные домбристы Семибугровской школы имени Н. С. Искакова. В рамках празднования юбилейной даты на территории парка также была развёрнута благотворительная ярмарка, на которой были представлены угощения различных народных кухонь, которыми гордятся семибугоринцы.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, праздник села


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