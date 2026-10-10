НАТО: планов по блокировке Калининграда нет

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью газете La Repubblica заявил, что альянс не готовит блокировку Калининграда. По его словам, разговоры об этой угрозе опираются на гипотетический сценарий без реальных оснований. Драгоне добавил, что НАТО не хочет эскалации, но готов быстро реагировать при угрозе - для этого у блока есть нужный военный потенциал. Он также отметил, что обстановка на восточном фланге напряженная, но ситуация под контролем, пишет ТАСС.

1 октября на заседании клуба "Валдай" президент России Владимир Путин обозначил позицию Москвы: если произойдет прямое нападение на территорию РФ, в том числе на Калининград, Россия незамедлительно задействует весь доступный арсенал вооружений. Глава государства подчеркнул, что такой ответ станет неизбежной реакцией.

Ранее Испания и Греция отказались передавать Украине ракеты‑перехватчики для систем ПВО Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС, пишет The Telegraph. Афины и Мадрид не хотят расставаться со своими запасами: у Греции около 200 ракет модификации PAC‑2, срок хранения которых - 23 года - подходит к концу, а Испания, хотя и обещала Киеву лишь пять штук, в целом не готова делиться боеприпасами.