Российские фигуристы взяли серебро на турнире в Алма‑Ате

Василиса Кагановская и Максим Некрасов, серебряные призеры чемпионата России в танцах на льду, заняли второе место на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате - это турнир серии "Челленджер". За ритм-танец и произвольную программу дуэт набрал 187,20 балла.

Победили финские фигуристы Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс - они заработали 191,32 балла. Бронзу взяли американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс с результатом 180,37 балла.

Еще две российские пары тоже показали хорошие результаты. Ирина Хавронина и Девид Нарижный стали четвертыми - у них 179,04 балла. Анна Щербакова и Егор Гончаров финишировали шестыми, набрав 169,77 балла.

Сейчас Международный союз конькобежцев (ISU) разрешает российским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Но квот на крупные соревнования дают немного: у российских пар пока мало рейтинговых очков.

Серия "Челленджер" (ISU Challenger Series) проходит под эгидой ISU с 2014 года. Такие турниры помогают фигуристам набирать очки и сохранять соревновательную практику — они служат ступенью между обычными стартами и серией Гран-при.