В Казахстане задержали женщину с золотом в обуви

В Казахстане изъяли шесть золотых слитков - их общий вес около 3 килограммов, а стоимость превышает 34 миллиона рублей. Об этом рассказала Главная транспортная прокуратура Республики Казахстан.

Женщина купила золото в Кыргызстане и ввезла его в Казахстан через пункт пропуска "Кордай". Она хотела нелегально доставить груз в Китай. Чтобы не попасться, спрятала слитки под стельками обуви. Но при проверке в районе Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" сотрудники заметили тайник и забрали золото.

Сейчас женщина под стражей. Правоохранители ведут досудебное расследование - собирают доказательства и выясняют все детали схемы.