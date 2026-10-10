Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

В ближайшее время Россия поставит свыше 300 тыс. тонн, в ноябре - 500 тыс. тонн, в декабре - 1 млн тонн. В перспективе, при условии готовности мощностей российских НПЗ, объем поставок может достичь 3 млн тонн. Трамп очень доволен договоренностью, так как это позволит снизить цены на дизель "рекордными темпами".

Параллельно с этим Минфин США официально легализовал импорт российского дизельного топлива, выпустив временную лицензию, действующую до 7 апреля 2027 года. Документ разрешает операции по продаже и разгрузке топлива, однако накладывает вето на использование активов Банка России, Минфина и ФНБ в американских банках.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев положительно оценил этот шаг. А вот Зеленский выразил крайнее недовольство. Он охарактеризовал снятие санкционных барьеров, хотя бы и временное, как "нечестный" шаг и проявление слабости и призвал Вашингтон к сохранению прежнего курса.

Цена на топливо в США является одним из важных вопросов накануне выборов в конгресс 3 ноября. Дорогое топливо уже сильно ударило по рейтингам Трампа и республиканцев. По оценкам Bloomberg, новая мера должна существенно снизить его цену.