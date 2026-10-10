Три аварии на Дмитровском шоссе: погиб человек

На Дмитровском шоссе в Мытищах почти подряд случились три аварии. По данным пресс‑службы полиции Московской области, в ДТП с двумя грузовиками погиб человек.

Еще в одной аварии столкнулись две легковые машины, в другой - сразу три легковушки. В этих двух случаях никто не пострадал - за медицинской помощью участники не обращались, уточнили в полиции.

Все аварии зафиксировали на 40‑м километре трассы. Сейчас движение на участке сильно затруднено. Полицейские выясняют, из‑за чего произошли столкновения.

Ранее на 275‑м км трассы "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" в Новолялинском районе 9 октября около 03:45 столкнулись автобусы "Ютонг" (12 пассажиров) и "Форд Транзит" (11 пассажиров). По предварительным данным, водитель "Ютонга" не выдержал дистанцию и врезался в стоявший на красный свет "Форд Транзит". Несколько пассажиров пострадали.