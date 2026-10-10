Две страны НАТО отказались передавать Киеву ракеты Patriot

Власти Испании и Греции ответили отказом на настойчивые просьбы руководства НАТО и ЕС о передаче Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, сообщает издание The Telegraph.

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Отмечается, что, несмотря на дипломатическое давление, Афины и Мадрид не готовы расстаться со своими арсеналами. По информации источников, западные страны пытаются склонить эти две страны к передаче боеприпасов модификации PAC-2, у которых истекает срок эксплуатации. У Греции их около 200, причем 23-летний период хранения подходит к концу. Испания также обладает значительными запасами, хотя точные цифры не разглашаются (ранее Мадрид обещал отправить Киеву лишь пять штук).

Вопрос дефицита ПВО является одним их самых острых для киевского режима накануне зимы. Зеленский не раз говорил, что ему нужно не менее 300 перехватчиков, хотя эксперты считают эти объемы явно недостаточными.

В сентябре глава евродипломатии Кая Каллас призвала передать Украине ракеты с истекающим сроком годности, назвав это рациональным решением в сложившихся условиях. Параллельно Брюссель выделил 3,2 млрд евро из кредита ЕС на закупку комплектующих для Patriot, сделав исключение из правила о приоритете европейских производителей в пользу США. Однако страны ЕС опасаются, что передача ракет подорвет их собственную обороноспособность, поэтому расставаться со своими запасами ради Украины никто не спешит.