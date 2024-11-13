Суд не стал отправлять экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина на СВО

Приговор экс-владельцу и экс-президенту банка "Югра" Алексею Хотину по делу о растрате 23 млрд руб. вступил в законную силу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Также в силу вступил приговор другим фигурантам дела - бывшему председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву, экс-президенту банка Алексею Нефедову, директору филиала "Югры" в Москве Нине Черновой. Напомним, Чернову суд приговорил к шести годам колонии общего режима, Шиляева - к восьми годам колонии общего режима, Нефедова - к восьми с половиной годам колонии общего режима.

Самого Хотина суд осудили на девять лет.

Сообщается, что судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда приговор Замоскворецкого районного суда города Москвы изменен. Им зачли в срок содержания под стражей время их нахождения под запретом определенных действий, предусмотренных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ.

В остальной части суда приговор оставлен без изменения. Напомним, Хотин просил отправить его на СВО или смягчить приговор.