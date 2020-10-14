14 Октября 2020
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Алексей Хотин (2019) | Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-акционера банка "Югра" Хотина

Мосгорсуд изменил меру пресечения для бывшего основного акционера банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в растрате в особо крупном размере.

Домашний арест заменен на запрет определенных действий до 15 января 2021 года, передает ТАСС.

Бывшему президенту банка Алексею Нефедову и бывшему председателю правления Дмитрию Шиляеву мера пресечения изменена также на запрет определенных действий. До этого они находились под домашним арестом.

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г.ода До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. В апреле прошлого года под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина - уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд рублей, принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд рублей.

Обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере предъявлено Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой.

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Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-акционера банка "Югра" Хотина

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Теги: югра, алексей хотин



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