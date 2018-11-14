Выплаты вкладчикам "Югры" начнутся в декабре. Но получат деньги не все

"Превышенцы" банка "Югра" начнут получать выплаты в декабре, сообщают "Известия". Все активы банка оцениваются в 34 млрд руб. - этого не хватит даже на выплату кредиторам первой очереди - обязательства банка составляют порядка 199,3 млрд руб.

Напомним, по закону, кредиторами первой очереди являются вкладчики и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При самом позитивном раскладе, вкладчики "Югры" сумеют вернуть лишь 17% средств. Остальные долговые обязательства будут списаны. Конкурсный управляющий принял уже более 36 тысяч заявлений от пострадавших.Прием требований продлится до 5 декабря. Потом начнутся выплаты.

По данным АСВ, на первом этапе банкрот сможет возместить вкладчикам лишь 4,7 млрд руб. Напомним, вкладчикам банк задолжал свыше 16 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, банк "Югра" признан банкротом. "Превышенцы" банка "Югра" добиваются возврата своих средств и просят создать комиссию для помощи вкладчикам банка, а также других кредитных организаций, лишившихся лицензии, без участия Центрального банка. Ранее с инициативой создания межведомственной рабочей группы выступил министр финансов Антон Силуанов, но ЦБ не одобрил идею. С аналогичной просьбой вкладчики обратились к президенту РФ и намерены инициировать референдум о статусе Центробанка.