Суд в декабре пересмотрит решение по иску банка "Югра" к Центробанку

Арбитражный суд Москвы принял заявление о пересмотре решения по иску банка "Югра" к Центральному банку. В суд обратилась кредитная организация, "Югра" мотивирует необходимость пересмотра вновь открывшимися обстоятельствами дела, передает корреспондент Накануне.RU.

"В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, провести подготовку дела к судебному разбирательств и назначить дело к судебному разбирательству на 10 декабря 2018 г.", - говорится в материалах суда.

Поводом для заявления о пересмотре стали документы о корректировке стоимости недвижимого имущества на балансе банка, пояснил RNS представитель "Югры". АСВ скорректировало стоимость имущества с 16,9 млрд пруб. до 6 млрд руб. на основе мнения ЦБ, без проведения экспертизы. Документы публиковал Союз вкладчиков.

"Вновь открывшиеся обстоятельства" являются как минимум основанием для пересмотра мотивировачной части решения, содержащей выводы суда первой инстанции об отрицательном значении уставного капитала банка по состоянию на 22 июля 2017 г.", - заявил представитель бывших акционеров "Югры".

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого Цб ввел в организацию временную администрацию, затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев" -клиентов физлиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит. "Превышенцы" объединились в Союз вкладчиков и добиваются возврата средств.