Собрание кредиторов банка "Югра" признано несостоявшимся

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) признало несостоявшимся собрание кредиторов банка "Югра". Как сообщил Накануне.RU лидер вкладчиков Николай Николаев, причиной стало отсутствие кворума.

Для того, чтобы собрание состоялось, необходимо было чтобы его участниками стали 50% граждан, состоящих в реестре кредиторов банка "Югра" и имеющих претензии к АСВ. В итоге на мероприятии зарегистрировались 1664 человек, что составляет 38.99% от общего количества вкладчиков. Теперь кредиторам предстоит провести новое собрание - в этот раз планка будет снижена. Для проведения собрания необходимо будет 30% от состава кредиторов "Югры". Ориентировочно, следующее собрание состоится через месяц - в конце января - начале февраля.

"То, что кворум не набрался, в принципе было предсказуемо. Это вопрос чистой математики. Есть уже приблизительно прикидки, сколько доверенностей выдано. Есть понимание сколько голосов у юридических лиц, у АСВ и объем голосов людей, которые могут прийти пешком. Исходя из этих процентов понятно, что собрание будет неполным. Во второй раз кворум, скорее всего, будет - уже видно по сегодняшним цифрам, что шансы велики. Плюс к этому моменту мы соберем еще большее количество доверенностей и упрочим свои позиции", - сообщил Николай Николаев.

На собрании вкладчикам предстоит выбрать комитет кредиторов. Вкладчики заинтересованы в том, чтобы в комитет входило как можно больше их представителей. По закону в комитет могут войти от трех до 11 человек.

Ранее вкладчики также объявляли о готовности провести оргсобрание в Тюмени по вопросу референдума о статусе Центробанка - там кворум уже собран. Однако, как пояснил Накануне.RU Николай Николаев, пока все усилия вкладчиков были направлены именно на подготовку к собранию кредиторов, потому вопросом референдума "превышенцы" пока не занимались.

"Все это время мы занимались подготовкой к первому собранию. Хотелось бы выразить благодарность вкладчику Зиле Бараевой, которая помогла аккумулировать основную часть доверенностей, приняла на себя основную часть работы", - сообщил лидер вкладчиков.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в организацию временную администрацию, затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев" - физлиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.