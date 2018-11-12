В Тюмени инициируют референдум о статусе Центробанка

Превышенцы банка "Югра" намерены инициировать референдум о статусе Центробанка. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил лидер Союза вкладчиков России Николай Николаев.

По его словам, необходимость изменения статуса Центробанка РФ связана с тем, что ЦБ не контролируется какими-либо государственными институтами.

"В судах РФ решения банка практически невозможно оспорить, поскольку все законы, затрагивающие деятельность Центробанка, направляются на заключение в сам Банк России [ст. 7 ФЗ о ЦБ РФ], где полностью нивелируется возможность учета интересов кого-либо, кроме интересов самого Центробанка. Протесты прокуратуры тоже не имеют силы. Возникает такой диссонанс, когда надзорный орган ничего не может сделать. Я понимаю, что инициатива провести референдум очень сложная. Многих в политических верхах устраивает действующая система, но об этом нужно говорить, поскольку эта вседозволенность конкретного органа позволяет ему плевать на всех, в том числе и на Госдуму", - заявил Николай Николаев.

Для того, чтобы провести референдум, вкладчикам необходимо провести организационное собрание, участниками которого должны стать 100 человек с пропиской в одном регионе России. Свой выбор для проведения оргсобрания лидер "превышенцев" остановил на Тюмени. По его словам, в этом городе много пострадавших вкладчиков.

Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев, комментируя инициативу вкладчиков "Югры" провести в Тюмени референдум, отметил, что вопрос работы Центробанка - вопрос федерального уровня.

"Я знаю, что депутаты Госдумы регулярно заслушивают отчеты ЦБ. И они имеют возможность общаться. У меня же никогда такой возможности не было. Поэтому прокомментировать эту ситуацию мне достаточно сложно. Что касается вкладчиков банка "Югра", я всецело на их стороне. Если это поможет привлечь внимание к их проблеме, то почему бы и нет", - высказал мнение парламентарий. Напомним, ранее Артем Зайцев заявлял о необходимости пересмотра законов, регулирующих страхование вкладов.

Депутат Госдумы от Тюменской области, Югры и Ямала Владимир Сысоев в разговоре с корреспондентом Накануне.RU согласился, что Центробанк практически никому не подвластен и отметил, что в Госдуме неоднократно поднимался этот вопрос.

"Сегодня действительно Центробанк в какой-то степени никому не подотчетен. Поэтому со стороны Госдумы неоднократно высказывались предложения о том, чтобы внести поправки, изменения, и чтобы Центробанк был подвержен парламентскому контролю. Потому что депутатов Госдумы избирают граждане России. Это высший законодательный орган в стране. И народ через статьи конституции, через избрание депутатов осуществляет народовластие в стране. Потому вкладчики действительно правы, когда требуют восстановить то, о чем давно говорят депутаты Госдумы. Центральный банк должен находиться под парламентским контролем Госдумы, Федерального собрания РФ", - подчеркнул Владимир Сысоев.

В Госдуме 22 ноября пройдет круглый стол на тему: "Законодательное обеспечение защиты вкладов в банках". Превышенцы собираются принять в нем участие и кворум (60 человек) уже собран. В группе "превышенцев" "Югры" призывают направлять приглашения принять участие в круглом столе всем депутатам Госдумы. Сам Николай Николаев направил 448 писем депутатам, чтобы они пришли на круглый стол и поддержали инициативу создания комиссии для помощи вкладчикам банка, а также других кредитных организаций, лишившихся лицензии, без участия Центрального банка. Ранее с инициативой создания межведомственной рабочей группы выступил министр финансов Антон Силуанов, но ЦБ не одобрил идею. Письма с просьбой создать комиссию вкладчики направляют также в Правительство и на имя президента России Владимира Путина. Ранее регулятор уже отказывал вкладчикам в создании рабочей группы. Однако, по мнению "превышенцев", работа может проходить и без представителей Банка России.