Экс-владелец банка "Югра" второй раз нарушил соглашение о выплате "Альфа-банку" крупного кредита

Мировое соглашение "Альфа-банка" и "Югры" будет пересмотрено, передаёт корреспондент Накануне.RU.

""Мировое соглашение с бывшим владельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным не исполняется, оно будет пересматриваться. Не хочу вникать в детали. Оно не исполняется, поэтому банк этим занимается", - рассказал в интервью "РБК" председатель совета директоров "Альфа-банка" Пётр Авен.

В 2016 г. владелец "Югры" занял у "Альфа-банка" $700 млн, заложив для этого недвижимость в Москве — бизнес-центр "Agat" на Большой Семеновской улице, бизнес-центр "Cherry Tower" и ТРЦ "Черёмушки" на Профсоюзной улице, торговый центр "Филион" на Багратионовском проезде и бизнес-центр Center-T в Гамсоновском переулке. В 2017 г. ЦБ отозвал лицензию у "Югры", вскоре Хотин и "Альфа" заключили первое мировое соглашение, которым установили новый график погашения задолженности. Теперь совладелец банка "Югра" во второй раз нарушил мировое соглашение с "Альфа-банком". В момент заключения последнего такого соглашения долг бизнесмена составлял $590 млн.

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. В апреле прошлого года под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина - уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд рублей, принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб. Обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере предъявлено Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой.