Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин попросил отправить его на СВО или смягчить приговор

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату 23 млрд рублей, в последнем слове попросил Мосгорсуд о смягчении наказания и заявил о готовности отправиться в зону СВО, сообщает ТАСС.

"Я воспользовался правом обратиться в процессе судебного заседания с заявлением о моем желании пойти на СВО, и у меня такое право есть, которое прописано в приказе от 17 октября 2024 года в совместном приказе судебного департамента Верховного суда и Министерства обороны РФ", - заявил он, добавив, что заявление находится в канцелярии и озвучено устно. Он попросил его удовлетворить и направить по адресу руководителя учреждения, в котором Хотин содержится под стражей.

В случае отказа отправки на СВО он попросил принять решение об отмене обвинительного приговора и отправить дело на новое рассмотрение, либо смягчить срок наказания, отметив, что ущерб по уголовному делу полностью погашен.

В начале марта Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. Как было установлено в суде первой инстанции, Хотин в 2014 году создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом. Таким образом, как утверждает сторона обвинения, было похищено 23 млрд 627 млн рублей. При этом все фигуранты вину не признали. У банка "Югра" в 2017 году была отозвана лицензия. Потерпевшей стороной выступало Агентство по страхованию вкладов.