Экс-владельца банка "Югра" Хотин признан банкротом

Арбитражный суд признал бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина банкротом по инициативе "Альфа-банка" и "Сбербанка".

Как сообщил адвокат Павел Хлюстов, введена процедура реструктуризации. По его словам, сторона Хотина всегда выступала против введения процедуры банкротства и заявляла об отсутствии оснований для него.

"Теперь банкротство Хотина станет точкой концентрации противоборства интересов крупнейших банков, государственных структур и АСВ", — заявил правозащитник.

Он отметил, что в это дело уже вступила Генпрокуратура РФ, что "свидетельствует об особой важности этого дела для государства".

Ранее Замоскворецкий суд Москвы решил, что Хотин заплатит 220 млрд руб.