Набиуллина предложила решить проблемы "превышенцев" "Югры" за счет бывших собственников

Нехватка у разорившихся банков активов для покрытия своих обязательств перед вкладчиками - следствие недобросовестных действий акционеров. Проблему нужно решать через субсидиарную ответственность топ-менеджеров, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о помощи вкладчикам банка "Югра".

Вопрос задали депутаты Госдумы во время обсуждения проекта Основных направлений денежно-кредитной политики на 2019 г. и период 2020 и 2021 гг. Депутат Олег Николаев отметил, что вопросом защиты вкладчиков, которые хранили в банке суммы больше страхового максимума, могла бы заняться межведомственная рабочая группа, создание которой ранее поддержал глава Минфина Антон Силуанов.

"Многие граждане продали квартиры и, дожидаясь достройки домов, положили деньги в банк", - сказал депутат, добавив, что эта категория вкладчиков находятся в наиболее сложной ситуации.

Нужно искать способы решения в рамках законодательства, заявила Эльвира Набиуллина, суммы, выше застрахованных, должны возмещаться за счет продажи активов и имущества.

"По банкам, у которых не хватает активов на покрытие обязательств – это следствие недобросовестных действий акционеров. В том банке, о котором вы сказали, есть 133 заемщика которые не возвращают кредиты. Здесь надо работать по линии субсидиарной ответственности собственников и менеджеров, которые привлекали деньги населения", - сказала Набиуллина.

Напомним, в Госдуме 22 ноября состоится круглый стол на тему "Законодательное обеспечение защиты вкладов в банках Российской Федерации", на котором "превышенцы" "Югры" намерены поднять вопрос о создании рабочей группы.

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в организацию временную администрацию, затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев" -клиентов физлиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.