"Превышенцы" "Югры" просят Владимира Путина поддержать идею Силуанова о помощи вкладчикам

Вкладчица банка "Югра" Тамара Романина подготовила обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать идею создания комиссии для помощи вкладчикам банка, а также других кредитных организаций, лишившихся лицензии, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем письме к главе государства вкладчица сообщает, что с инициативой создания межведомственной рабочей группы выступил министр финансов Антон Силуанов, но ЦБ не одобрил идею.

"То есть главный финансовый регулятор страны под руководством Эльвиры Набиуллиной демонстративно отвергает инициативу главы Минфина и, фактически с особым цинизмом "отправляет в корзину" судьбы сотен тысяч людей (только пострадавших вкладчиков "Югры" 35 тыс., а значит, с семьями - более 100 тыс. человек. Циничный отказ ЦБ помочь вкладчикам Банка "Югра" - это преступление против своего народа! При том, что ЦБ РФ - сам повинен в сложившейся данной ситуации с банком "Югра" (и как контролирующий банковско-финансовый мегарегулятор, и как скоротечно и необдуманно отозвавший лицензию Банка "Югра" в 2017 году). Также хочется напомнить, что, например, банк "Советский" несмотря ни на что, подвергся государственной санации", - сообщает вкладчица.

Она также напомнила, что акционеры банка "Югра" предлагали варианты "спасения" "Югры", однако в ЦБ сочли их нереализуемыми.

"Создается впечатление, что отзыв лицензии у банка "Югра" - это политическое решение, не имеющее ничего общего с финансовым состоянием банка", - отмечает Тамара Романина в своем обращении. Она подчеркнула, что Центробанк "в целом занимает какую-то очень принципиально негативную позицию по "Югре" и способствует разорению и обеднению людей".

В своем обращении вкладчица также ссылается на документы, которые якобы подтверждают, что банк "Югра" до ввода временной администрации был финансово устойчивым, и не нарушил ни одного из 11 банковских нормативов. В частности, вкладчица говорит о предписании ЦБ начислить 13,4 млрд руб. резервов. Причем времени на это банку отводилось лишь 17 часов, с учетом ночного времени или шесть часов рабочего времени. Однако это требование было исполнено банком. Другой документ, на который ссылается вкладчица - план участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Югра", утвержденный Банком России 7 июля 2017 г., который не соответствовал действующему законодательству, так как не предусматривал ни одного мероприятия по финансовому оздоровлению банка.

"ЦБ РФ должен нести ответственность за подобные действия, а не перекладывать на закон. Деятельность ЦБ должна быть расследована, клиенты кредитных организаций – защищены, а негативные последствия для общества, возникшие в результате неправомерных действий ЦБ – устранены", - резюмирует вкладчица.

Напомним, банк "Югра" признан банкротом. Вкладчики-превышенцы обратились в Госдуму с просьбой ускорить принятие проекта об исключении голосов АСВ из числа голосующих на собраниях кредиторов. На сегодняшний день обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев".

Вкладчики намерены инициировать референдум о статусе Центробанка.