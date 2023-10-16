Арестован бывший владелец банка "Югра" Хотин

Суд изменил меру пресечения бывшему владельцу банка "Югра" Алексею Хотину.

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Запрет определенных действий заменили арестом на три месяца, пишет ТАСС. Решение принято по уголовному делу о растрате более 23 млрд руб. топ-менеджментом находящегося на стадии банкротства банка "Югра".

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. В апреле 2019 г. под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина – уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб. Обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере предъявлено Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой.