От экс-владельца банка "Югра" требуют почти 170 миллионов

Генпрокуратура РФ требует с экс-акционера банка "Югра" Алексея Хотина и АО "Русь-ойл" 169,4 млрд руб. Об этом говорится в картотеке Мосгорсуда, рассмотрение состоится в Замоскворецком райсуде столицы.

Читайте также: Хотин доЮГРАлся

Информация о сумме иска (169,4 млрд руб.) содержится в определении арбитражного суда о банкротстве ООО "Майорское". Предварительное судебное заседание состоится 1 декабря.

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. В апреле 2019 г. под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина – уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб.принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб. Обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере предъявлено Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой.