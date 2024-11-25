Десятки компаний бывшего совладельца банка "Югра" Алексея Хотина переданы государству

Суд отдал государству десятки компаний бывшего совладельца банка "Югра" Алексея Хотина, сообщает "Муксун".

В числе таких компаний офисный комплекс Cherry Tower, торговые центры "Горбушкин двор" и "Филион", мебельная фабрика "Мосмебель", "Капитолий", "Опытный механический завод" и другие. Часть из компаний находится в стадии банкротства. Ранее по аналогичному иску в доход государства уже перешла другая недвижимость, которая ранее также принадлежала Хотину: отель Four Seasons Hotel Moscow, торговая галерея "Модный сезон" и апартаменты на Манежной площади.

Напомним, в начале марта Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. Как было установлено в суде первой инстанции, Хотин в 2014 году создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом. Таким образом, как утверждает сторона обвинения, было похищено 23 млрд 627 млн рублей. При этом все фигуранты вину не признали. У банка "Югра" в 2017 году была отозвана лицензия. Потерпевшей стороной выступало Агентство по страхованию вкладов.

Добавим также, что ранее бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин, осужденный на девять лет за растрату 23 млрд рублей, попросил Мосгорсуд о смягчении наказания и заявил о готовности отправиться в зону СВО. Он отметил, что погасил ущерб по уголовному делу. Однако суд оставил приговор без изменения, засчитав Хотину и другим фигурантам срок пребывания под стражей.