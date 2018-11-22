"Законы устарели и не защищают вкладчиков". В Госдуме рассчитывают на создание рабочей группы, которая решит проблемы обманутых граждан

В Госдуме обсудили проблему обеспечения защиты вкладов в российских банках. В центре дискуссии оказалась ситуация с банком "Югра" и "вкладчиками-превышенцами". Внимание было уделено и представителям пострадавших граждан со схожими проблемами в банковской системе РФ. Подробности - в материале Накануне.RU.

Большинство участников обсуждения сошлись во мнении, что именно непрозрачные действия Центробанка теперь обернулись длительными судебными разбирательствами. В резолюции по итогам "круглого стола" в Думе в частности говорится, что процедура отзыва лицензии у банка "Югра" была проведена Банком России неоднозначно, а свои функции регулятор проводил формально и лишь констатировал факт банкротства, а не пытался предотвратить его.

Накануне, напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина рекомендовала решать проблему "превышенцев Югры" через субсидиарную ответственность топ-менеджеров, а также искать решения в рамках действующего законодательства.

В Думе при этом считают, что действующее законодательство не может в полной мере защитить вкладчиков проблемных кредитных организаций и призывают менять соответствующие правовые документы.

"Собравшиеся пришли к однозначному выводу, что действующее законодательство (ФЗ "О Центральном банке РФ", "О несостоятельности (банкротстве)" и т.д.) были написаны авторами для совершенно других реалий, когда банкротство кредитных организаций было ЧП и не носило массового характера. Данные законы устарели, не могут полноценно защитить вкладчиков в изменившихся условиях и требуют существенной доработки", - говорится в итоговой резолюции.

На заседании было предложено создать межведомственную рабочую группу, "которая по примеру помощи ипотечных заемщиков, решала бы проблемы обманутых вкладчиков". Ранее создание такой комиссии поддержал глава Минфина Антон Силуанов. Накануне Набиуллина "уклончиво, но согласилась подумать" над таким форматом.

"Мы достаточно уклончиво, но все-таки получили ответ, что она не против того, чтобы рабочая группа действовала и готова работать над законодательством, чтобы решить этот вопрос", - рассказал депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Такая группа, по его словам, должна поставить вопрос об изменении системы регулирования процедур банкротства кредитных организаций. "Сегодня законодательство о банкротстве не защищает ни интересы вкладчиков, ни интересы групп кредиторов. Более того, его пробелы и недоработки используются недобросовестными лицами для обогащения", - сказал парламентарий. А чтобы у вкладчиков были гарантии защищенности их активов, необходимо повысить уровень ответственности сотрудников Центробанка за качество надзора над деятельностью банков.

Представители регулятора, а также Минфина и "Сбербанка" присутствовали на заседании, однако комментировать повестку "круглого стола" они отказались, отметив, что уполномочены лишь "послушать и передать массив полученной информации".

На необходимость изменения текущего законодательства в этом аспекте указал и лидер инициативной группы "превышенцев банка "Югра" Николай Николаев. "Сам ЦБ указал, что система предполагает наличие банкротства, субсидиарную ответственность собственников учреждения. В итоге 300 банков похоронено. При этом физические лица получают лишь 10-15% своих денежных средств. Это ничтожная сумма. А юрлица - 3%. Это ничто. С учетом законодательных реалий, существующих на сегодняшний день. Нужно менять действующее законодательство", - заявил он в Госдуме. Пока же, по словам Николаева, говорить о диалоге и встречном движении со стороны регулятора не приходится.

Как подчеркнул руководитель Союза кредиторов России Нерсес Григорян, претензии обманутые вкладчики должны предъявлять не столько к собственникам кредитных организаций, но и к Банку России. "С вводом временной администрации Центробанк никогда не преследует цель восстановить платежеспособность… Я точно могу констатировать, что в 70% случаев для ввода временной администрации не было никаких веских оснований для того, чтобы якобы спасти банк", - считает он.

Бывший президент банка "Югра" Алексей Нефедов соглашается: усилия топ-менеджеров и акционеров банка по спасению организации регулятор не воспринимает. "Предложения, которые говорят запустить механизм не банкротства, а, например, самосанации, чтобы сгладить ситуацию и ввести ее в нормальные рыночные отношения, не были приняты", - сказал он.

На заседании была рассмотрена и ситуация, в которой оказались обманутые вкладчики "Азиатско-тихоокеанского банка", от решения ЦБ пострадали около 3 тыс. человек в 19 регионах Дальнего Востока и Сибири. В итоговой резолюции отражено обращение к ЦБ и правительству о необходимости разработки программы помощи вкладчикам-физическим лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации после отзыва у банка лицензии и создании специальной правительственной комиссии с привлечением авторитетных экспертов. Планируется, что до 10 декабря депутаты обсудят с главой Центрального банка РФ возможность такой работы.