Тюменский лагерь, где отдыхала умершая в поезде девочка из ЛНР, временно закрыли

В Тюменской области временно закрыли детский центр "Олимпийская ребячка", в котором отдыхала умершая в поезде девочка из ЛНР. Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

"В "Олимпийской ребячке" заезды временно приостановлены", - говорится в сообщении.

Детские загородные центры Тюменской области работают в штатном режиме.

Все санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских лагерей неукоснительно соблюдаются. Все программы детского и семейного отдыха будут реализованы в полном объеме", - заявила она.