Мать умершей в поезде девочки винит руководство тюменского лагеря в ее смерти

Мать погибшей девочки из ЛНР винит в смерти своей дочери руководство тюменского лагеря "Олимпийская ребячка". По ее словам, сотрудники лагеря якобы игнорировали жалобы ребенка, а первый заболевший был выявлен еще в начале смены, передает корреспондент Накануне.RU.

Аудиозапись разговора с женщиной опубликовал telegram-канал Ural Mash. По словам матери, о смерти дочери ей сообщили по телефону - несколько раз присылали голосовые сообщения с информацией о том, что у девочки поднялась температура до 39,2, а также о том, что ее удалось сбить до 37. После матери позвонили и сказали, что ее дочь скончалась.

"Попросил ребенок свежего воздуха - ее вывели в тамбур, и в тамбуре она потеряла сознание. Мне дочь звонила, получается, на третий день. Сказала, что там ребенок заболел. Тоже температура. Получается, первоначально не обратили на это внимание, потом, когда начали другие детки заболевать, ее переселили в изолятор. Руководство халатно отнеслось. Другие дети писали насчет этого, что они халатно отнеслись", - едва сдерживая слезы произносит женщина.

Она также сказала, что в лагере ее ребенка "гнобили и обижали". Телефоны, по словам женщины, у детей отняли - выдавали только на пару часов для того, чтобы "родителям сказали, что все хорошо".

Кроме того, выяснилось, что дети жаловались на холод в лагере. Видеозапись опубликована телеканалом "Тюменское время".

"Тут очень весело, очень красиво, правда, очень холодно", - сообщила одна из воспитанниц детского лагеря.

По данным Ural Mash, в медпункте лагеря всем заболевшим разрешили ехать с температурой и симптомами.

Руководство лагеря отрицает, что детей отправили в путь с температурой. Ситуацию прокомментировала руководитель филиала "Олимпийская ребячка" тюменского детского центра "Ребячья республика" Елена Шептун.

"Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря "Олимпийская ребячка" 19 декабря в 9.30. В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было", — заявила она.

Напомним, Роспотребнадзор по Саратовской области сообщил, что у детей, следовавших с отдыха на поезде "Тюмень — Адлер", выявлен грипп А. А по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.