В ЛНР вернулись все дети, снятие с поезда Тюмень – Адлер

В ЛНР после лечения в Саратове вернулись все дети, снятые с поезд, ехавшего из Тюмени в Адлер.

"Сегодня домой из Саратова вернулись еще четыре ребенка, теперь все 124 человека дома. Сегодня доехали оставшиеся дети, находившиеся на лечении в Саратове. Дети были осмотрены педиатром в детской больнице Краснодона", - написала в своем telegram-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Состояние детей – удовлетворительное, температура не повышена, есть легкие катаральные явления. Из 124 детей одна девочка лежит в стационаре с лакунарной ангиной, остальные наблюдаются дома участковой службой.

Ранее стало известно, что в Саратовской области 125 детей, отдыхавших в тюменском лагере, сняли с поезда "Тюмень — Адлер" и отправили в больницу из-за повышения температуры у нескольких из них. Скончалась 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.