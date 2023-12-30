В ЛНР вернулись все дети, снятие с поезда Тюмень – Адлер

30 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В ЛНР вернулись все дети, снятие с поезда Тюмень – Адлер

В ЛНР после лечения в Саратове вернулись все дети, снятые с поезд, ехавшего из Тюмени в Адлер.

"Сегодня домой из Саратова вернулись еще четыре ребенка, теперь все 124 человека дома. Сегодня доехали оставшиеся дети, находившиеся на лечении в Саратове. Дети были осмотрены педиатром в детской больнице Краснодона", - написала в своем telegram-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Состояние детей – удовлетворительное, температура не повышена, есть легкие катаральные явления. Из 124 детей одна девочка лежит в стационаре с лакунарной ангиной, остальные наблюдаются дома участковой службой.

Ранее стало известно, что в Саратовской области 125 детей, отдыхавших в тюменском лагере, сняли с поезда "Тюмень — Адлер" и отправили в больницу из-за повышения температуры у нескольких из них. Скончалась 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.

Теги: ЛНР, дети, Тюмень - Адлер, Наталия Пащенко


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2023 14:34 Мск В больнице Саратовской области остаются 102 ребенка из ЛНР, отдыхавших в Тюмени
Ранее 24.12.2023 12:17 Мск Состояние заболевших детей, снятых с поезда "Тюмень - Адлер", удовлетворительное
Ранее 22.12.2023 13:35 Мск Тюменский лагерь, где отдыхала умершая в поезде девочка из ЛНР, временно закрыли
Ранее 22.12.2023 12:30 Мск Врачи выявили грипп типа A у 16 из 86 детей, снятых с поезда "Тюмень - Адлер"
Ранее 22.12.2023 01:05 Мск Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с детьми в поезде Тюмень – Адлер
Ранее 21.12.2023 16:29 Мск Губернатор Александр Моор выразил соболезнования семье умершей в поезде девочки
Ранее 21.12.2023 13:05 Мск Мать умершей в поезде девочки винит руководство тюменского лагеря в ее смерти
Ранее 21.12.2023 11:25 Мск Жизни госпитализированных детей из ЛНР, снятых с поезда "Тюмень - Адлер", ничего не угрожает
Ранее 21.12.2023 10:43 Мск У детей из ЛНР, возвращавшихся на поезде из тюменского лагеря, выявлен грипп А
Ранее 21.12.2023 10:21 Мск Судебные медики устанавливают причину смерти девочки на поезде "Тюмень - Адлер"
Ранее 21.12.2023 09:06 Мск В поезде "Тюмень — Адлер" умерла 12-летняя девочка
Ранее 21.12.2023 08:19 Мск Группу из 125 детей сняли с поезда в Саратовской области и направили в больницу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети