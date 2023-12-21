У детей из ЛНР, возвращавшихся на поезде из тюменского лагеря, выявлен грипп А

Роспотребнадзор по Саратовской области сообщил, что у детей, следовавших с отдыха на поезде "Тюмень — Адлер", выявлен грипп А. Не исключено, что часть детей могла отправиться в путь из тюменского лагеря "Олимпийская ребячка" прямо с температурой, хотя руководство лагеря это отрицает.

Как мы сообщали ранее, вечером 20 декабря в поезде, следовавшем из Тюмени, стало плохо девочке, у нее поднялась температура. Поезд оперативно остановился в Пензенской области, но прибывшие к составу медики зафиксировали смерть ребенка. Через некоторое время на похожие симптомы пожаловались еще 30 детей. Ночью 21 декабря поезд совершил вторую остановку в Балашове Саратовской области. Там с поезда сняли 125 ребят - всю группу, детей с температурой госпитализировали в медучреждение Саратова. Все дети были из ЛНР и возвращались с отдыха обратно.

"По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А. К проведению высокотехнологичных исследований подключены ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт "Микроб", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ситуацию прокомментировала руководитель филиала "Олимпийская ребячка" тюменского детского центра "Ребячья республика" Елена Шептун.

"Организованная группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря "Олимпийская ребячка" 19 декабря в 9.30. В течение смены медицинским персоналом три раза в день проводилась термометрия, перед отправкой вся группа прошла медицинский осмотр: заболевших и с повышенной температурой не было", — заявила она.

Сейчас в оздоровительном лагере "Олимпийская ребячка" работают оперативные и санитарные службы, проводится эпидемиологическое расследование.

Между тем, telegram-канал Ural Mash, сообщает, что у шестерых детей перед посадкой на поезд "Тюмень — Адлер" была высокая температура, но в медпункте лагеря им якобы разрешили ехать так. Заболевших посадили в две ячейки плацкарты и закрыли занавеской. Через полдня жаловаться на состояние стали остальные дети — у всех поднялась температура до 37. Их переселили в отдельные вагоны.

Ребят сопровождали два медика из Краснодонской больницы. У погибшей девочки сперва подскочила температура до 39 — после парацетамола упала до 37. Вечером школьница побледнела и потеряла сознание. Врачи пытались ее спасти — делали искусственное дыхание и массаж сердца до приезда скорой. Еще девять детей увезли на "скорой", их состояние тяжелое. Остальных разделили на группы с симптомами и без, они на карантине в Саратовской инфекционной больнице.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.