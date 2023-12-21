Группу из 125 детей сняли с поезда в Саратовской области и направили в больницу

В Саратовской области 125 детей, отдыхавших в лагере, сняли с поезда "Тюмень - Адлер" и отправили в больницу из-за повышения температуры у нескольких из них. Об этом сообщил саратовский губернатор Роман Бусаргин.

"Детей из прибывшего ночью в регион поезда осматривают медики саратовской инфекционной больницы и Роспотребнадзора", - написал Бусаргин в Telegram-канале. По его данным, около 30 ребят пожаловались на температуру.

По данным РЕН ТВ, на поезде в лагерь ехала группа детей из ЛНР. Во время поездки несколько несовершеннолетних почувствовали себя плохо. На станции Сердобск в Пензенской области один ребенок скончался, утверждает телеканал.

Ранее в Кировской области 16 школьников госпитализировали с признаками отравления. Как сообщила прокуратура области, предварительно, дети почувствовали недомогание после того, как поели в школьной столовой.