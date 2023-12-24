Состояние заболевших детей, снятых с поезда "Тюмень - Адлер", удовлетворительное

Состояние почти 90 детей из Луганской Народной Республики, отдыхавших в тюменском лагере "Олимпийская ребячка" и снятых с поезда "Тюмень - Адлер" из-за заболевания гриппом и ОРВИ, оценивается как удовлетворительное. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района, заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз - грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. У всех заболевших состояние удовлетворительное", - сообщила Пащенко.

У одного из сопровождающих обнаружили РНК вирус гриппа А.

Остальные дети и сопровождающие здоровы.

12 детей накануне были переданы законным представителям. Они отказались от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара. Из них шесть детей с гриппом А, пять детей с ОРЗ и один ребенок - здоров. За вернувшимися детьми будут наблюдать медики Краснодонского района.

Ранее стало известно, что в Саратовской области 125 детей, отдыхавших в тюменском лагере, сняли с поезда "Тюмень — Адлер" и отправили в больницу из-за повышения температуры у нескольких из них. Скончалась 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.

Семье погибшего ребенка, а также тем родителям, чьи дети остаются на госпитализации, оказывается необходимая помощь.