21 Декабря 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО В России ДНР и ЛНР
Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Жизни госпитализированных детей из ЛНР, снятых с поезда "Тюмень - Адлер", ничего не угрожает

Состояние госпитализированных детей из ЛНР, следовавших из детского лагеря на поезде Тюмень - Адлер, стабильное, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

По ее словам, организованную группу детей сопровождали 11 взрослых, в том числе два медицинских работника. Утром 20 декабря у одной из девочек поднялась температура, температуру удалось сбить. Однако к вечеру ребенку снова стало плохо. Реанимационные мероприятия не оказали эффекта. Девочка скончалась.

Медиками организован осмотр всех детей в составе группы, проведены эпидемиологические мероприятия.

Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора.

Напомним, Роспотребнадзор по Саратовской области сообщил, что у детей, следовавших с отдыха на поезде "Тюмень — Адлер", выявлен грипп А. Не исключено, что часть детей могла отправиться в путь из тюменского лагеря "Олимпийская ребячка" прямо с температурой, хотя руководство лагеря это отрицает.

Как сообщало Накануне.RU, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.

Теги: дети, поезд, саратовская область, тюмень адлер, грипп а, роспотребнадзор


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