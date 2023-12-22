22 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Врачи выявили грипп типа A у 16 из 86 детей, снятых с поезда "Тюмень - Адлер"

Врачи выявили грипп типа A у 16 из 86 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер и доставленных в инфекционный стационар. У остальных 70 регистрируется острая респираторная инфекция, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

"По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей - острая респираторная инфекция", - говорится в сообщении.

Семь детей находятся в состоянии средней степени тяжести, 79 - в легкой. Еще 38 детей и 11 взрослых здоровы, они находятся в провизорном отделении. Детям оказывают необходимую медпомощь, организованы телемедиицнские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России.

Ранее стало известно, что в Саратовской области 125 детей, отдыхавших в тюменском лагере, сняли с поезда "Тюмень — Адлер" и отправили в больницу из-за повышения температуры у нескольких из них. Скончалась 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.

Семье погибшего ребенка, а также тем родителям, чьи дети остаются на госпитализации, оказывается необходимая помощь.

Теги: дети, поезд, саратовская область, тюмень адлер, грипп а


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